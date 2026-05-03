Мартин — о победе над «Пармой»: мы не развалились, остались командой и показали характер

Баскетболист «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин прокомментировал волевую победу над «Бетсити Пармой» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (87:82).

«Нам нужно больше уверенности в своих силах на следующих раундах плей-офф. Такие матчи, как сегодня, в этом здорово помогают – я говорю о второй половине. Мы не развалились, остались командой и показали характер. Это же плей-офф, на этой стадии все играют жёстко. Тем более, «Парма» была припёрта к стенке, для них поражение означало конец сезона. Мы знали, что они постараются с самых первых секунд подавить нас плотным контактом. Наш расчёт был на глубину состава. Мы продолжили давить на одни и те же места, постоянно выпуская свежих игроков – и ближе к концу матча это сказалось. Такого мы от Майка и ждём в ключевые моменты. Это один из самых спокойных и скромных игроков во всей лиге, он никогда не показывает много эмоций, но при этом всегда максимально уверен в себе. Я нисколько не удивлён, что именно он забил эти трёхочковые», — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.