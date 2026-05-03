Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мартин — о победе над «Пармой»: мы не развалились, остались командой и показали характер

Мартин — о победе над «Пармой»: мы не развалились, остались командой и показали характер
Комментарии

Баскетболист «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин прокомментировал волевую победу над «Бетсити Пармой» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (87:82).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
03 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
82 : 87
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Фирсов - 24, Адамс - 15, Свинин - 8, Ильницкий - 7, Адамс - 6, Картер - 6, Шашков - 6, Захаров - 6, Егоров - 4, Сандерс, Минченко, Стафеев
Локомотив-Кубань: Миллер - 15, Мур - 14, Мартин - 13, Ищенко - 10, Темиров - 9, Квитковских - 9, Хантер - 9, Хаджибегович - 8, Коско, Попов, Коновалов, Самойленко

«Нам нужно больше уверенности в своих силах на следующих раундах плей-офф. Такие матчи, как сегодня, в этом здорово помогают – я говорю о второй половине. Мы не развалились, остались командой и показали характер. Это же плей-офф, на этой стадии все играют жёстко. Тем более, «Парма» была припёрта к стенке, для них поражение означало конец сезона. Мы знали, что они постараются с самых первых секунд подавить нас плотным контактом. Наш расчёт был на глубину состава. Мы продолжили давить на одни и те же места, постоянно выпуская свежих игроков – и ближе к концу матча это сказалось. Такого мы от Майка и ждём в ключевые моменты. Это один из самых спокойных и скромных игроков во всей лиге, он никогда не показывает много эмоций, но при этом всегда максимально уверен в себе. Я нисколько не удивлён, что именно он забил эти трёхочковые», — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Выбирайте!
Тренер «Локомотива-Кубань» Томович высказался о победе в серии с «Пармой»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android