Мартин — о серии с ЦСКА: никого уже не волнует, что было в регулярном сезоне

Американский разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин поделился ожиданиями от предстоящей полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, которому краснодарцы уступили во всех шести матчах регулярного сезона.

— Впереди – полуфинал против ЦСКА, которому «Локомотив» пока что проиграл все шесть матчей в сезоне. Как это скажется на предстоящей серии?

— Никак. Никого уже не волнует, что было в регулярном сезоне. Сейчас у нас счёт 0-0. Мы будем готовиться, они будут готовиться, а 12 мая судья подбросит мяч, наш полуфинал начнётся, и все всё увидят.

Напомним, ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.