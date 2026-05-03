Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мартин — о серии с ЦСКА: никого уже не волнует, что было в регулярном сезоне

Мартин — о серии с ЦСКА: никого уже не волнует, что было в регулярном сезоне
Комментарии

Американский разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин поделился ожиданиями от предстоящей полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, которому краснодарцы уступили во всех шести матчах регулярного сезона.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
03 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
82 : 87
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Фирсов - 24, Адамс - 15, Свинин - 8, Ильницкий - 7, Адамс - 6, Картер - 6, Шашков - 6, Захаров - 6, Егоров - 4, Сандерс, Минченко, Стафеев
Локомотив-Кубань: Миллер - 15, Мур - 14, Мартин - 13, Ищенко - 10, Темиров - 9, Квитковских - 9, Хантер - 9, Хаджибегович - 8, Коско, Попов, Коновалов, Самойленко

— Впереди – полуфинал против ЦСКА, которому «Локомотив» пока что проиграл все шесть матчей в сезоне. Как это скажется на предстоящей серии?

— Никак. Никого уже не волнует, что было в регулярном сезоне. Сейчас у нас счёт 0-0. Мы будем готовиться, они будут готовиться, а 12 мая судья подбросит мяч, наш полуфинал начнётся, и все всё увидят.

Напомним, ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Выбирайте!
Тренер ЦСКА Пистиолис: мы команда, идущая за чемпионским титулом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android