32 очка Каннингема помогли «Детройту» победить «Орландо» и выиграть серию с 1-3

Завершился седьмой матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Детройт Пистонс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 116:94.

Самым результативным в составе победителей стал Кейд Каннингем, который записал в свой актив 32 очка.

Лучшую результативность в «Орландо» показал Паоло Банкеро, набрав 38 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Детройта». Примечательно, что ранее «Мэджик» лидировали со счётом 3-1.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».