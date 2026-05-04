Детройт Пистонс — Орландо Мэджик, результат матча 3 мая 2026, счет 116:94, плей-офф НБА — 2025/2026

32 очка Каннингема помогли «Детройту» победить «Орландо» и выиграть серию с 1-3
Комментарии

Завершился седьмой матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Детройт Пистонс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 116:94.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
116 : 94
Орландо Мэджик
Орландо
Детройт Пистонс: Каннингем - 32, Харрис - 30, Дженкинс - 16, Дюрен - 15, Робинсон - 10, Томпсон - 8, Грин - 3, Ланир - 2, Холланд, Рид, Леверт, Сассер, Стюарт, Смит
Орландо Мэджик: Банкеро - 38, Бейн - 16, Картер - 13, Блэк - 11, Саггс - 6, Кэйн - 5, Вагнер - 5, Картер, Ричардсон, Ховард, Да Силва, Битадзе, Пенда

Самым результативным в составе победителей стал Кейд Каннингем, который записал в свой актив 32 очка.

Лучшую результативность в «Орландо» показал Паоло Банкеро, набрав 38 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Детройта». Примечательно, что ранее «Мэджик» лидировали со счётом 3-1.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Комментарии
