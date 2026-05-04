Главная Баскетбол Новости

«Кливленд» обыграл «Торонто» в седьмом матче серии и прошёл во второй раунд плей-офф НБА

«Кливленд» обыграл «Торонто» в седьмом матче серии и прошёл во второй раунд плей-офф НБА
В ночь с третьего на четвёртое мая завершился седьмой матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Кливленд Кавальерс» и «Торонто Рэпторс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 114:102. Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Кливленда», команда вышла во второй раунд плей-офф НБА.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2026, понедельник. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
114 : 102
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Аллен - 22, Митчелл - 22, Харден - 18, Мобли - 13, Меррилл - 13, Страс - 12, Тайсон - 7, Уэйд - 5, Шрёдер - 2, Брайант, Портер, Эллис, Нэнс, Проктор, Томлин
Торонто Рэпторс: Барнс - 24, Барретт - 23, Шид - 14, Уолтер - 13, Пёлтль - 9, Мюррей-Бойлс - 8, Мамукелашвили - 6, Баттл - 3, Лоусон - 2, Дик, Могбо, Темпл, Джексон-Дэвис

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский центровой Джарретт Аллен, оформивший в этой встрече дабл-дабл из 22 очков и 19 подборов.

Самым результативным в составе гостей стал американский форвард Скотти Барнс, на счету которого 24 очка, девять подборов и шесть передач.

В следующем раунде «Кливленд» встретится с «Детройтом Пистонс».

