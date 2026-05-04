«Кливленд» обыграл «Торонто» в седьмом матче серии и прошёл во второй раунд плей-офф НБА

В ночь с третьего на четвёртое мая завершился седьмой матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Кливленд Кавальерс» и «Торонто Рэпторс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 114:102. Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Кливленда», команда вышла во второй раунд плей-офф НБА.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский центровой Джарретт Аллен, оформивший в этой встрече дабл-дабл из 22 очков и 19 подборов.

Самым результативным в составе гостей стал американский форвард Скотти Барнс, на счету которого 24 очка, девять подборов и шесть передач.

В следующем раунде «Кливленд» встретится с «Детройтом Пистонс».