Определились все участники и пары 1/4 финала плей-офф НБА
После сегодняшней победы «Кливленд Кавальерс» над «Торонто Рэпторс» определились все участники и пары 1/4 финала плей-офф НБА. Таким образом, четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»;
- «Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз»;
- «Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс»;
- «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс»;
Первые матчи 1/4 финала состоятся уже 5 мая. Напомним, действующим победителем плей-офф НБА является «Оклахома». Завтра «Нью-Йорк Никс» сыграет с «Филадельфией», а также «Сан-Антонио» с «Миннесотой». Вторые две пары проведут свои первые матчи 6 мая.
Игроки НБА устроили странную выходку во время плей-офф
Комментарии