Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Определились все участники и пары 1/4 финала плей-офф НБА

Определились все участники и пары 1/4 финала плей-офф НБА
Комментарии

После сегодняшней победы «Кливленд Кавальерс» над «Торонто Рэпторс» определились все участники и пары 1/4 финала плей-офф НБА. Таким образом, четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

  • «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»;
  • «Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз»;
  • «Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс»;
  • «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс»;

Первые матчи 1/4 финала состоятся уже 5 мая. Напомним, действующим победителем плей-офф НБА является «Оклахома». Завтра «Нью-Йорк Никс» сыграет с «Филадельфией», а также «Сан-Антонио» с «Миннесотой». Вторые две пары проведут свои первые матчи 6 мая.

Игроки НБА устроили странную выходку во время плей-офф

Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: АПЛ, Кубок Гагарина, «Колорадо» — «Миннесота» и плей-офф НБА
Топ-матчи понедельника: АПЛ, Кубок Гагарина, «Колорадо» — «Миннесота» и плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android