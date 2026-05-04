В понедельник, 4 мая, в Единой лиге в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день стадии 1/4 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей плей-офф на 4 мая:

17:30 — «Уралмаш» — «Зенит» (счёт в серии 1-2).

«Локомотив-Кубань» и ЦСКА уже вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ, завершив свои серии со счётом 3-0. Ранее путёвку в следующую стадию первым оформил УНИКС, также выиграв серию всухую. В полуфинале армейцы сыграют против железнодорожников, а казанцы встретятся с победителем пары «Уралмаш» — «Зенит».