Агент Ищенко объяснил решение россиянина принять участие в драфте НБА

Нафисет Удычак, агент защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко, прокомментировал решение россиянина принять участие в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это осознанное решение Всеволода, подкреплённое интересом со стороны клубов НБА и приглашениями на ключевые просмотровые мероприятия, включая лагерь в Тревизо. При этом мы ведём процесс не в одиночку — по данному направлению работаем в партнёрстве с Octagon, что даёт нам доступ к максимально широкой экспертизе и прямой коммуникации с клубами НБА. Финальное решение, как и у любого игрока, будет приниматься ближе к дедлайну с учётом всей обратной связи, но текущий приоритет — драфт-2026», — приводит слова Удычака телеграм-канал «Перехват».