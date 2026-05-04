Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Агент Ищенко объяснил решение россиянина принять участие в драфте НБА

Агент Ищенко объяснил решение россиянина принять участие в драфте НБА
Комментарии

Нафисет Удычак, агент защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко, прокомментировал решение россиянина принять участие в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это осознанное решение Всеволода, подкреплённое интересом со стороны клубов НБА и приглашениями на ключевые просмотровые мероприятия, включая лагерь в Тревизо. При этом мы ведём процесс не в одиночку — по данному направлению работаем в партнёрстве с Octagon, что даёт нам доступ к максимально широкой экспертизе и прямой коммуникации с клубами НБА. Финальное решение, как и у любого игрока, будет приниматься ближе к дедлайну с учётом всей обратной связи, но текущий приоритет — драфт-2026», — приводит слова Удычака телеграм-канал «Перехват».

Материалы по теме
Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев высказался о решении Ищенко участвовать в драфте НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android