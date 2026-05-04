Энтони Эдвардс может вернуться до окончания серии «Миннесоты» и «Сан-Антонио» — ESPN

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс, травмировавший колено, может вернуться до окончания серии 1/4 финала плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс», сообщает ESPN.

«Энтони Эдвардс пропустит начало серии второго раунда плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс», но увеличиваются шансы на то, что он сможет вернуться в состав на следующей неделе, вероятно, в третьей или четвёртой игре, сообщили источники в лиге», — говорится в сообщении.

Напомним, первый матч серии 1/4 финала плей-офф между «Миннесотой» и «Сан-Антонио» состоится 5 мая, начало – в 4:30 мск.