Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Эдвардс может вернуться до окончания серии «Миннесоты» и «Сан-Антонио» — ESPN

Энтони Эдвардс может вернуться до окончания серии «Миннесоты» и «Сан-Антонио» — ESPN
Комментарии

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс, травмировавший колено, может вернуться до окончания серии 1/4 финала плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс», сообщает ESPN.

«Энтони Эдвардс пропустит начало серии второго раунда плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс», но увеличиваются шансы на то, что он сможет вернуться в состав на следующей неделе, вероятно, в третьей или четвёртой игре, сообщили источники в лиге», — говорится в сообщении.

Напомним, первый матч серии 1/4 финала плей-офф между «Миннесотой» и «Сан-Антонио» состоится 5 мая, начало – в 4:30 мск.

Материалы по теме
«Без Эдвардса у них ноль шансов». Баркли высказался о серии «Миннесоты» и «Сан-Антонио»
Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android