Ищенко — о победе над «Пармой»: баскетбольные боги были на нашей стороне

Игрок «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко прокомментировал победу над «Пармой», которая позволила команде выйти в полуфинал Единой лиги.

«Для нас очень важно было победить именно сегодня, потому что, если бы выиграла «Парма», они могли почувствовать уверенность, и очень тяжело было бы дальше продолжать играть эту серию. В отличие от первых двух игр, когда мы хорошо начинали, сегодня, наоборот, слабо стартовали, проиграли много подборов. В большом перерыве нам сказали, что у одного Станислава Ильницкого было больше подборов в атаке, чем у всей нашей команды. Это было тяжело осознавать.

Поэтому очень хорошо, что мы в итоге победили. Это именно то, что и нужно в плей-офф: когда ничего не получается в нападении, не можешь вообще ничего сделать, просто включается характер. И вот в концовке, думаю, баскетбольные боги встали на нашу сторону за наши старания, за нашу веру в себя и друг в друга. Очень приятно выигрывать такие матчи, я думаю, это самая эмоциональная игра для нас в нынешнем сезоне», — приводит слова Ищенко пресс-служба клуба.