Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сонько — о поражении «Енисея» в серии плей-офф с ЦСКА: мы проделали хорошую работу

Сонько — о поражении «Енисея» в серии плей-офф с ЦСКА: мы проделали хорошую работу
Комментарии

Форвард «Енисея» россиянин Дмитрий Сонько прокомментировал поражение команды в серии 1/8 финала плей-офф Единой лиги с московским ЦСКА (0:3).

«Серия получилась очень тяжёлая, потому что, как все мы знаем, ЦСКА – очень хорошая команда, где собраны все лучшие игроки. И против такой команды нужно сфокусировано играть все 40 минут, каждую игру, и… нам не хватило этого, конечно же, и в сегодняшней игре, и в первых двух играх в Москве. Но мы старались, мы бились, я считаю, что как команда мы проделали очень хорошую работу по ходу сезона», — сказал Сонько на пресс-конференции.

Напомним, в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубань».

Материалы по теме
Уровень MVP — Тримбл вывел ЦСКА в полуфинал. «Енисей» дома закончил сезон
Уровень MVP — Тримбл вывел ЦСКА в полуфинал. «Енисей» дома закончил сезон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android