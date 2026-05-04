Сонько — о поражении «Енисея» в серии плей-офф с ЦСКА: мы проделали хорошую работу

Форвард «Енисея» россиянин Дмитрий Сонько прокомментировал поражение команды в серии 1/8 финала плей-офф Единой лиги с московским ЦСКА (0:3).

«Серия получилась очень тяжёлая, потому что, как все мы знаем, ЦСКА – очень хорошая команда, где собраны все лучшие игроки. И против такой команды нужно сфокусировано играть все 40 минут, каждую игру, и… нам не хватило этого, конечно же, и в сегодняшней игре, и в первых двух играх в Москве. Но мы старались, мы бились, я считаю, что как команда мы проделали очень хорошую работу по ходу сезона», — сказал Сонько на пресс-конференции.

Напомним, в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубань».