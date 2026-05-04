Воронцевич раскрыл ключевые факторы для победы над «Уралмашем»

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич назвал ключевые факторы перед четвёртым матчем серии с «Уралмашем».

«Ну что сказать, 2-1 повели, поздравляю с победой. Но это было тогда, уже готовимся к следующей встрече. Хорошо, что для нас сейчас 2-1. Смогли инициативу и преимущество перевести в свою сторону. Соперник серьёзный, играет дома не так-то просто.

Даже если казалось по встрече, что у нас есть большое преимущество, а это преимущество нарабатывалось исключительно хорошей защитой, но есть над чем работать, также совершали очень много ошибок.

Игра 0:0 в баскетболе никогда не заканчивается, следовательно, ошибки будут. И, естественно, критичные ошибки стоит убрать, такие как подбор, которые давали сопернику легко забрать, такие как открытые броски. Есть, конечно, и обращаем внимание больше на позитивные моменты, на нашу игру. Естественно, дай бог всем здоровья. Нужно выходить и играть на победу.

Прежде всего желание, энергия и борьба, потому что «Уралмашу» отступать некуда. У них есть шанс зацепиться дома. Естественно, будут играть очень контактный физически баскетбол, даже где-то грязный. Ключевым моментом будет то, как мы будем держать удар и как мы будем бороться», — приводит слова Воронцевича пресс-служба клуба.