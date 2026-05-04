Джоэл Эмбиид ответил на обвинение в симуляции в серии плей-офф с «Бостоном»

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» американец Джоэл Эмбиид прокомментировал критику после победы в серии 1/8 финала плей-офф с «Бостон Селтикс» (4:3).

Напомним, ранее Джейлен Браун заявил, что Эмбиид симулировал нарушения и получал дополнительные свистки от арбитров.

«Бостон», пожалуйста, ведите себя достойно, друзья мои! Я по-прежнему люблю и уважаю вас!» — написал Эмбиид в социальных сетях.

Напомним, в 1/4 финала плей-офф «Филадельфия Сиксерс» встретится с «Нью-Йорк Никс». Первая игра серии состоится 5 мая, начало – в 3:00 по московскому времени.

