Главная Баскетбол Новости

Джоэл Эмбиид ответил на обвинение в симуляции в серии плей-офф с «Бостоном»

Джоэл Эмбиид ответил на обвинение в симуляции в серии плей-офф с «Бостоном»
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» американец Джоэл Эмбиид прокомментировал критику после победы в серии 1/8 финала плей-офф с «Бостон Селтикс» (4:3).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
100 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 33, Уайт - 26, Кета - 17, Притчард - 13, Хозер - 11, Тейтум, Вучевич, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Бэнтон, Гарза, Шейерман, Уильямс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Макси - 30, Эджкомб - 23, Джордж - 13, Убре - 6, Граймс - 3, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Терри, Брум, Барлоу, Бона, Уокер

Напомним, ранее Джейлен Браун заявил, что Эмбиид симулировал нарушения и получал дополнительные свистки от арбитров.

«Бостон», пожалуйста, ведите себя достойно, друзья мои! Я по-прежнему люблю и уважаю вас!» — написал Эмбиид в социальных сетях.

Напомним, в 1/4 финала плей-офф «Филадельфия Сиксерс» встретится с «Нью-Йорк Никс». Первая игра серии состоится 5 мая, начало – в 3:00 по московскому времени.

