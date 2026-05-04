Майкл Мур оценил победу «Локомотива» в серии плей-офф с «Пармой»

Форвард «Локомотива-Кубань» американец Майкл Мур прокомментировал победу команды в заключительном матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги с «Пармой» (87:82).

«Соперник вышел на матч с очень хорошим настроем. На то, с каким желанием они боролись за каждый мяч, мы поначалу не могли дать достойного ответа: не контролировали игру, торопились в принятии решений. Но во второй половине мы перевели дыхание, собрались и начали свой рывок. В итоге снова показали силу воли, что мы уже делали и в этой серии, и в последнем матче регулярного чемпионата, когда отыграли у «Енисея» 23 очка. То, что у нас такой характер, ещё пригодится нам дальше по ходу плей-офф», — приводит слова Мура пресс-служба «Локомотива».