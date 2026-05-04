Майкл Мур оценил победу «Локомотива» в серии плей-офф с «Пармой»

Форвард «Локомотива-Кубань» американец Майкл Мур прокомментировал победу команды в заключительном матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги с «Пармой» (87:82).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
03 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
82 : 87
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Фирсов - 24, Адамс - 15, Свинин - 8, Ильницкий - 7, Адамс - 6, Картер - 6, Шашков - 6, Захаров - 6, Егоров - 4, Сандерс, Минченко, Стафеев
Локомотив-Кубань: Миллер - 15, Мур - 14, Мартин - 13, Ищенко - 10, Темиров - 9, Квитковских - 9, Хантер - 9, Хаджибегович - 8, Коско, Попов, Коновалов, Самойленко

«Соперник вышел на матч с очень хорошим настроем. На то, с каким желанием они боролись за каждый мяч, мы поначалу не могли дать достойного ответа: не контролировали игру, торопились в принятии решений. Но во второй половине мы перевели дыхание, собрались и начали свой рывок. В итоге снова показали силу воли, что мы уже делали и в этой серии, и в последнем матче регулярного чемпионата, когда отыграли у «Енисея» 23 очка. То, что у нас такой характер, ещё пригодится нам дальше по ходу плей-офф», — приводит слова Мура пресс-служба «Локомотива».

