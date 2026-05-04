Редик — о «Тандер»: это одна из величайших команд в истории

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик оценил форму команды «Оклахома-Сити Тандер» перед серией 1/4 финала плей-офф НБА.

«Мы на утреннем собрании увидели статистику: команды, у которых два сезона подряд разница очков была +10 и выше, — это «Чикаго Буллз» сезонов 1995/1996 и 1996/1997 и «Голден Стейт Уорриорз» периода 2015–2017.

То есть речь буквально о двух величайших командах в истории.

Я вчера говорил с людьми вне команды об этой серии: для меня «Оклахома» — одна из величайших команд в истории НБА. Это просто факт. Они настолько хороши. Думаю, наши ребята это понимают и уважают. И мы знаем, какая задача стоит перед нами», — приводит слова Редика журналист Хоби Прайс на своей странице в социальной сети X.

Первый матч полуфинала Западной конференции состоится в ночь с 5 на 6 мая на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити.