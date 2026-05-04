Суперфинал ассоциации студенческого спорта состоится в Санкт-Петербурге

С 9 по 10 мая 2026 года сильнейшие мужские и женские студенческие баскетбольные команды страны проведут матчи решающего этапа чемпионата АСБ. Игры пройдут в СК «Юбилейный».

8 мая в 16:00 в СК «Юбилейный» начнётся пресс-конференция для представителей СМИ. В пресс-конференции примут участие представители Комитета по физической культуре и спорта Санкт-Петербурга, руководство Ассоциации студенческого баскетбола, а также игроки и тренеры команд-участниц Суперфинала.

Фото: АСБ

Ассоциация студенческого баскетбола – крупнейшая студенческая спортивная лига Европы. Она объединяет 800 команд из 70 регионов, ежегодно проводит более 5000 матчей. Треть профессиональных баскетболистов страны имеют опыт выступления в чемпионате АСБ.

Суперфинал АСБ – одно из центральных событий студенческого спорта страны, которое организуется по высоким стандартам профессионального спорта. 9 мая состоятся полуфинальные матчи, в которых четыре мужские и четыре женские команды определят, кто продолжит борьбу за главный трофей. 10 мая — кульминация Суперфинала: игры за золото и определение чемпионов страны, а также сражения за бронзовые медали.

Ранее Санкт-Петербург уже принимал Суперфинал. В 2016 году на «СИБУР-Арене» петербуржская мужская команда ГУТИД впервые стала чемпионом Ассоциации. А в 2023 году на паркете СК «Юбилейный» кубок у парней над головой подняли игроки ВОЕНМЕХа.

Фото: АСБ

Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российского студенческого спортивного союза и Российской федерации баскетбола. Проведение Суперфинала АСБ 2026 осуществляется совместно Ассоциацией студенческого баскетбола и Комитетом по физической культуре и спорта Санкт-Петербурга при поддержке Российского спортивного фонда.

Программа Суперфинала

8 мая:

16:00 – пресс-конференция для представителей СМИ.

9 мая:

10:30 – РУС «ГЦОЛИФК» — «УрФУ Сима-Ленд»;

13:00 – ГУТИД — «Кронверкские барсы» ИТМО;

15:30 – ГУТИД — МАИ-МБА;

18:00 – МГАФК — «ВОЕНМЕХ».

10 мая:

10:30 – матч за бронзу у женщин;

13:00 – матч за бронзу у мужчин;

15:30 – финал, женщины;

18:40 – финал, мужчины.

18-летний баскетболист набрал 103 очка за матч: