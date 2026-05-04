Тренер Вяльцев — о решении Ищенко принять участие в драфте НБА: шансы у него великие

Бывший игрок Единой лиги, а ныне тренер Егор Вяльцев прокомментировал решение российского защитника Всеволода Ищенко принять участие в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Он в таком возрасте сейчас находится, правильно, что он показывает только делом, разговаривать поменьше надо, всему своё время. Самое время поговорить, попадёт ли он за океан.

Шансы у Севы великие, важно, чтобы просто попал в нужную систему. Он пойнт-гард, высокий, с отличной антропометрией, с хорошим броском, есть проход, светлая голова… не боится играть агрессивно, хорошие физические данные, и я думаю, что будет всё в порядке, дай бог, чтобы он попал в ту систему, которая в него поверит и позволит ему развиваться», — сказал Вяльцев в интервью пресс-службе Единой лиги.

