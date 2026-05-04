ESPN пытается переманить Керра из «Голден Стэйт». Клуб его отпускать не хочет — инсайдер

Руководство телеканала ESPN пытается убедить главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра вернуться к работе на телевидении. Об этом сообщает аккаунт NBA Courtside со ссылкой на журналиста Марка Штейна.

По данным источника, топ-менеджеры ESPN ведут активные переговоры с Керром, рассчитывая вернуть его в мир баскетбольного вещания.

При этом в «Голден Стэйт» не намерены отпускать специалиста. Клуб планирует провести встречу с 60-летним тренером уже в ближайшие дни, чтобы обсудить его будущее и возможное продление контракта. Внутри организации настроены оптимистично и рассчитывают договориться с Керром о продолжении работы в команде, где он возглавляет тренерский штаб и работает со звездой Стефеном Карри.