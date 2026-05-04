Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ESPN пытается переманить Керра из «Голден Стэйт». Клуб его отпускать не хочет — инсайдер

ESPN пытается переманить Керра из «Голден Стэйт». Клуб его отпускать не хочет — инсайдер
Комментарии

Руководство телеканала ESPN пытается убедить главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра вернуться к работе на телевидении. Об этом сообщает аккаунт NBA Courtside со ссылкой на журналиста Марка Штейна.

По данным источника, топ-менеджеры ESPN ведут активные переговоры с Керром, рассчитывая вернуть его в мир баскетбольного вещания.

При этом в «Голден Стэйт» не намерены отпускать специалиста. Клуб планирует провести встречу с 60-летним тренером уже в ближайшие дни, чтобы обсудить его будущее и возможное продление контракта. Внутри организации настроены оптимистично и рассчитывают договориться с Керром о продолжении работы в команде, где он возглавляет тренерский штаб и работает со звездой Стефеном Карри.

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сейчас читают:
«Люблю вас до смерти». Кажется, это конец эпохи «Голден Стэйт»
Видео
«Люблю вас до смерти». Кажется, это конец эпохи «Голден Стэйт»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android