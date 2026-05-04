«Единственный путь к победе». Темиров показал травму, полученную в серии с «Пармой»

Форвард «Локомотива-Кубань» россиянин Кирилл Темиров показал травму глаза, полученную в третьем, заключительном матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пармой» (87:82), состоявшемся вчера, 3 мая, в Перми.

«Единственный путь к победе в чемпионате», — написал Темиров в социальных сетях.

из личного архива Кирилла Темирова

Напомним, в полуфинале плей-офф Единой лиги «Локомотив» встретится с действующим чемпионом лиги — московским ЦСКА. На стадии четвертьфинала армейцы обыграли красноярский «Енисей». Первый матч команд состоится 12 мая, начало — в 19:30 по московскому времени.

