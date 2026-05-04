«Единственный путь к победе». Темиров показал травму, полученную в серии с «Пармой»

Комментарии

Форвард «Локомотива-Кубань» россиянин Кирилл Темиров показал травму глаза, полученную в третьем, заключительном матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пармой» (87:82), состоявшемся вчера, 3 мая, в Перми.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
03 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
82 : 87
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Фирсов - 24, Адамс - 15, Свинин - 8, Ильницкий - 7, Адамс - 6, Картер - 6, Шашков - 6, Захаров - 6, Егоров - 4, Сандерс, Минченко, Стафеев
Локомотив-Кубань: Миллер - 15, Мур - 14, Мартин - 13, Ищенко - 10, Темиров - 9, Квитковских - 9, Хантер - 9, Хаджибегович - 8, Коско, Попов, Коновалов, Самойленко

«Единственный путь к победе в чемпионате», — написал Темиров в социальных сетях.

из личного архива Кирилла Темирова

Напомним, в полуфинале плей-офф Единой лиги «Локомотив» встретится с действующим чемпионом лиги — московским ЦСКА. На стадии четвертьфинала армейцы обыграли красноярский «Енисей». Первый матч команд состоится 12 мая, начало — в 19:30 по московскому времени.

