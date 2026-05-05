Евролига: расписание матчей плей-офф на 5 мая

Во вторник, 5 мая, в Евролиге сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть две встречи плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание плей-офф на 5 мая:

19:00 мск — «Хапоэль» Тель-Авив — «Реал» Мадрид (счёт в серии 0-2);

20:45 мск — «Монако» — «Олимпиакос» (счёт в серии 0-2).

И испанцы, и греки могут уже сегодня закрыть серию и выйти в «Финал четырёх».

Действующим победителем Евролиги является «Фенербахче», который в прошлом сезоне в рамках «Финала четырёх» обыграл «Монако» в решающем матче турнира. Бронзовые медали по итогам сезона завоевал греческий «Олимпиакос».