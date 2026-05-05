«Хапоэль» Тель-Авив — «Реал» Мадрид: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть эфир

Во вторник, 5 мая, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт встреча с участием израильского коллектива «Хапоэль» из Тель-Авива и испанского клуба «Реал» Мадрид. Игра начнётся в 19:00 мск.

Коллектив из Мадрида к третьему матчу подошёл с уверенным преимуществом в серии, ведя 2-0. В случае сегодняшней победы «Реал» обеспечит себе участие в «Финале четырёх».

В 1/4 финала, помимо пары «Реала» и «Хапоэля», встречаются «Фенербахче» и «Жальгирис» (счёт в серии 2-0), «Олимпиакос» и «Монако» (2-0), а также «Валенсия» с «Панатинаикосом» (0-2).