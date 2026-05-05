«Монако» — «Олимпиакос»: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию

Во вторник, 5 мая, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт встреча с участием коллектива «Монако» и греческого клуба «Олимпиакос» из Пирея. Игра начнётся в 20:45 мск.

Коллектив из Греции к третьему матчу подошёл с уверенным преимуществом в серии, ведя 2-0. В случае сегодняшней победы «Олимпиакос» обеспечит себе участие в «Финале четырёх».

В 1/4 финала, помимо пары «Олимпиакоса» и «Монако», встречаются «Фенербахче» и «Жальгирис» (счёт в серии 2-0), «Реал» Мадрид и «Хапоэль» Тель-Авив (2-0), а также «Валенсия» с «Панатинаикосом» (0-2).