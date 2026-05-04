Чарания: Мозли уволен с поста главного тренера «Орландо»

Баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» отправил в отставку главного тренера Джамала Мозли после пяти лет работы, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Мозли возглавлял «Орландо» с 2021 года, одержав 189 побед при 221 поражении. В текущем сезоне команда заняла восьмое место на Востоке с балансом 45-37, но в третий раз подряд вылетела в первом раунде плей-офф. На этот раз «Мэджик» уступил «Детройт Пистонс» в серии 3-4, хотя вёл 3-1 после четырёх игр.

До работы в «Орландо» Мозли был ассистентом в «Далласе», «Кливленде» и «Денвере», а свою тренерскую карьеру начинал в 2005 году в «Наггетс» в качестве тренера по развитию игроков.