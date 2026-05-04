Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарания: Мозли уволен с поста главного тренера «Орландо»

Чарания: Мозли уволен с поста главного тренера «Орландо»
Комментарии

Баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» отправил в отставку главного тренера Джамала Мозли после пяти лет работы, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Мозли возглавлял «Орландо» с 2021 года, одержав 189 побед при 221 поражении. В текущем сезоне команда заняла восьмое место на Востоке с балансом 45-37, но в третий раз подряд вылетела в первом раунде плей-офф. На этот раз «Мэджик» уступил «Детройт Пистонс» в серии 3-4, хотя вёл 3-1 после четырёх игр.

До работы в «Орландо» Мозли был ассистентом в «Далласе», «Кливленде» и «Денвере», а свою тренерскую карьеру начинал в 2005 году в «Наггетс» в качестве тренера по развитию игроков.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
32 очка Каннингема помогли «Детройту» победить «Орландо» и выиграть серию с 1-3
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android