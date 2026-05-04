«Я очень горжусь этой командой». Тренер «Торонто» Раякович — о серии с «Кливлендом»

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович высоко оценил игру своей команды в сезоне-2025/2026, несмотря на поражение в седьмом матче первого раунда плей-офф от «Кливленд Кавальерс» (102:114).

«Я очень, очень горжусь этой группой и той борьбой, которую они показали. Не только в сегодняшней игре, но и во всей серии и во всём сезоне. Я думаю, мы создали культуру, согласно которой мы одна из самых горячих команд в лиге. Мы очень гордимся этим, наши главные парни любят так играть, они принимают такой стиль. Так что я действительно горжусь этой кампанией. Я узнал, как сильно я люблю этот состав и своих игроков. Вот что я действительно понял.

Завтра мне будет не хватать возможности тренировать этих ребят. Я сказал им перед игрой, что хочу пройти в следующий раунд, чтобы продолжать тренировать их и быть рядом с ними. Это очень особенная группа людей, и я очень благодарен за то, что эти парни рядом со мной и у меня есть шанс работать с ними», — приводит слова Раяковича Basket News.