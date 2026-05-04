«Я очень горжусь этой командой». Тренер «Торонто» Раякович — о серии с «Кливлендом»
Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович высоко оценил игру своей команды в сезоне-2025/2026, несмотря на поражение в седьмом матче первого раунда плей-офф от «Кливленд Кавальерс» (102:114).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2026, понедельник. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
114 : 102
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Аллен - 22, Митчелл - 22, Харден - 18, Мобли - 13, Меррилл - 13, Страс - 12, Тайсон - 7, Уэйд - 5, Шрёдер - 2, Брайант, Портер, Эллис, Нэнс, Проктор, Томлин
Торонто Рэпторс: Барнс - 24, Барретт - 23, Шид - 14, Уолтер - 13, Пёлтль - 9, Мюррей-Бойлс - 8, Мамукелашвили - 6, Баттл - 3, Лоусон - 2, Дик, Могбо, Темпл, Джексон-Дэвис

«Я очень, очень горжусь этой группой и той борьбой, которую они показали. Не только в сегодняшней игре, но и во всей серии и во всём сезоне. Я думаю, мы создали культуру, согласно которой мы одна из самых горячих команд в лиге. Мы очень гордимся этим, наши главные парни любят так играть, они принимают такой стиль. Так что я действительно горжусь этой кампанией. Я узнал, как сильно я люблю этот состав и своих игроков. Вот что я действительно понял.

Завтра мне будет не хватать возможности тренировать этих ребят. Я сказал им перед игрой, что хочу пройти в следующий раунд, чтобы продолжать тренировать их и быть рядом с ними. Это очень особенная группа людей, и я очень благодарен за то, что эти парни рядом со мной и у меня есть шанс работать с ними», — приводит слова Раяковича Basket News.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
