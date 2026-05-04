«Он не близок к возвращению». Спортивный врач — о восстановлении Дончича

По мнению спортивного врача Джесси Морса, словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич, восстанавливающийся после растяжения задней поверхности бедра второй степени, не близок к возвращению, а самой реалистичной датой его выхода на площадку может стать 11 мая — четвёртый матч полуфинальной серии с «Оклахома-Сити Тандер».

«Я считаю, что он не близок к возвращению. Думаю, что в лучшем случае Дончич сможет вернуться 11 мая, на четвёртую игру с «Оклахомой». Каким бы ни было лечение в Испании, по моему мнению, оно было недостаточно эффективным, потому что он должен был продвинуться дальше, если бы использовались правильный продукт, объём и техника», — приводит слова Морса Basket News.