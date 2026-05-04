Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мозли может возглавить «Нью-Орлеан Пеликанс» — источник

Мозли может возглавить «Нью-Орлеан Пеликанс» — источник
Комментарии

Бывший главный тренер «Орландо Мэджик» Джамал Мозли входит в число кандидатов на вакантную должность в «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает журналист Майкл Скотто на своей странице в социальной сети Х.

По информации источника, «Пеликанс» уже начали собеседования с кандидатами, включая Дарвина Хэма, Рэджона Рондо и Стива Хетцеля.

«Орландо» уволил Мозли в понедельник после пяти сезонов работы. За это время «Мэджик» три года подряд выходил в плей-офф (с 2023 по 2026). В завершившемся сезоне команда одержала 45 побед при 37 поражениях и заняла восьмое место на Востоке, но уступила в первом раунде «Детройт Пистонс». Всего под руководством 47-летнего специалиста «Орландо» одержал 189 побед при 221 поражении. До работы в «Мэджик» Мозли был ассистентом в «Далласе», «Кливленде» и «Денвере», а свою тренерскую карьеру начал в 2005 году в «Наггетс» в качестве тренера по развитию игроков.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Чарания: Мозли уволен с поста главного тренера «Орландо»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android