«Зенит» в гостях обыграл «Уралмаш» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги

В понедельник, 4 мая, в Екатеринбурге состоялся четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф сезона-2025/2026, в котором встречались «Зенит» и «Уралмаш». Санкт-петербургские баскетболисты одержали победу со счётом 78:61 (19:14, 23:23, 18:18, 18:6). «Зенит» выиграл серию со счётом 3-1 и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги.

В составе санкт-петербургской команды лучшим игроком стал американский баскетболист Трент Фрейзер — 15 очков, один подбор и один перехват при коэффициенте эффективности «+10». Центровой Андрей Мартюк набрал 12 очков и сделал шесть подборов.

В составе хозяев отличился американский форвард Гаррет Нэвелс — 12 очков и два подбора при коэффициенте эффективности «+13».