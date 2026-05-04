Уралмаш — Зенит, результат матча плей-офф 4 мая 2026, счет 61:78, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Зенит» в гостях обыграл «Уралмаш» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги
В понедельник, 4 мая, в Екатеринбурге состоялся четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф сезона-2025/2026, в котором встречались «Зенит» и «Уралмаш». Санкт-петербургские баскетболисты одержали победу со счётом 78:61 (19:14, 23:23, 18:18, 18:6). «Зенит» выиграл серию со счётом 3-1 и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
04 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
61 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Нэвелс - 12, Эллис - 10, Даглас - 10, Карданахишвили - 10, Герасимов - 8, Нэльсон - 5, Петенев - 2, Белянков - 2, Попов - 2, Писклов, Новиков, Далтон
Зенит: Фрейзер - 15, Мартюк - 12, Мун - 11, Роберсон - 9, Джузэнг - 9, Шаманич - 8, Жбанов - 5, Узинский - 3, Воронцевич - 3, Земский - 3, Щербенев, Емченко

В составе санкт-петербургской команды лучшим игроком стал американский баскетболист Трент Фрейзер — 15 очков, один подбор и один перехват при коэффициенте эффективности «+10». Центровой Андрей Мартюк набрал 12 очков и сделал шесть подборов.

В составе хозяев отличился американский форвард Гаррет Нэвелс — 12 очков и два подбора при коэффициенте эффективности «+13».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
