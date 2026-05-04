Результаты матчей плей-офф Единой лиги 4 мая

В понедельник, 4 мая, в Единой лиге сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день стадии 1/4 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты четвертьфинальных встреч плей-офф Единой лиги 4 мая:

«Уралмаш» — «Зенит» — 61:78 (1-3).

Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу в четвёртом матче серии с екатеринбургским «Уралмашем» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026. В следующем раунде команда встретится с казанским УНИКСом.

Напомним, ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.