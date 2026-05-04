Определились все полуфиналисты плей-офф Единой лиги

После победы петербургского «Зенита» над екатеринбургским «Уралмашем» со счётом 78:61 (19:14, 23:23, 18:18, 18:6) в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги стали известны все участники полуфинала.

Таким образом, в полуфинале плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026 сыграют московский ЦСКА (победитель регулярного чемпионата и действующий чемпион), казанский УНИКС, санкт-петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань».

Первые матчи полуфинальной стадии пройдут 11 и 12 мая. ЦСКА примет краснодарский «Локомотив-Кубань», а казанский УНИКС сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».