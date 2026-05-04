Егор Дёмин рассказал о смене имиджа и проколотом ухе

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин объяснил, почему решил изменить имидж: отрастил волосы и проколол ухо. По словам баскетболиста, он пробует новые для себя образы, но пока не исключает возвращения к старому стилю.

«Посмотрим. Думаю, поэтому никаких татуировок ещё ничего не бил, чтобы была возможность вернуться к старому Егору. Я сейчас не играл, стало скучно в какой-то момент. Думаю, надо попробовать какие-то новые для себя истории. Посмотрим, приживётся или нет. О татуировках пока не думал так сильно», — сказал Дёмин в интервью на YouTube-канале First&Red.

Дёмин был выбран «Бруклин Нетс» на драфте НБА-2025 под общим восьмым номером.