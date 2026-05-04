Дёмин рассказал, чему посвятил свободное время в первом сезоне НБА

Дёмин рассказал, чему посвятил свободное время в первом сезоне НБА
Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, что тяжело переносит вынужденную паузу из-за травмы, и поделился, чем заполняет свободное время.

«Тяжело сидеть на скамейке и смотреть, как твоя команда играет, а самому не иметь возможности выйти, только тренироваться. Во время сезона, по сути, времени больше, чем после. Большую часть времени сейчас я тренируюсь, плюс восстановительная история. Нам не то что не дают особо тренироваться во время сезона, просто это не так полезно из-за огромного количества игр, большой нагрузки, никто не хочет нас перегружать. Во время сезона больше времени заниматься интересными вещами.

Я, например, в этом сезоне начал учиться играть на пианино. Купил клавиатуру, буду учиться. Родители могут сказать, что я некий авантюрист. В какой-то степени всегда им был. Если какая идея пришла в голову, то от неё не отстану, какой бы сложной ни была.

Это настолько хорошо, насколько иногда и плохо. Иногда родителям доставалось из-за этих идей. С пианино, думаю, просто круто уметь играть на каком-то инструменте. У меня мечта или цель научиться играть на пианино, гитаре и барабанах», — сказал Дёмин в интервью на YouTube-канале First&Red.

Егор Дёмин становится крепче и сильнее. В следующем сезоне его будет не узнать
