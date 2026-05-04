Тренер «Зенита» Радоньич прокомментировал победу в серии с «Уралмашем»

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич подвёл итоги выездной победы над «Уралмашем» (78:61) в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Зенит» выиграл серию со счётом 3-1 и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
04 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
61 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Нэвелс - 12, Эллис - 10, Даглас - 10, Карданахишвили - 10, Герасимов - 8, Нэльсон - 5, Петенев - 2, Белянков - 2, Попов - 2, Писклов, Новиков, Далтон
Зенит: Фрейзер - 15, Мартюк - 12, Мун - 11, Роберсон - 9, Джузэнг - 9, Шаманич - 8, Жбанов - 5, Узинский - 3, Воронцевич - 3, Земский - 3, Щербенев, Емченко

«Прежде всего я поздравляю своих игроков и всю команду с этой победой и выходом в следующий этап. Мы провели отличную серию. Она получилась действительно качественной, несмотря на то что мы уступили в первом матче. После этого мы сделали всё возможное, чтобы выиграть три встречи подряд и завершить серию сегодня. Это было непросто — нам противостояли очень достойные оппоненты.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить их за игру: против нас выступали отличные игроки и отличные тренеры.Теперь нам предстоит проанализировать свои действия, получить время на размышления и подготовку к следующему раунду», — приводит слова Радоньича официальный сайт Единой лиги.

