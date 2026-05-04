Тренер «Зенита» Радоньич прокомментировал победу в серии с «Уралмашем»

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич подвёл итоги выездной победы над «Уралмашем» (78:61) в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Зенит» выиграл серию со счётом 3-1 и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги.

«Прежде всего я поздравляю своих игроков и всю команду с этой победой и выходом в следующий этап. Мы провели отличную серию. Она получилась действительно качественной, несмотря на то что мы уступили в первом матче. После этого мы сделали всё возможное, чтобы выиграть три встречи подряд и завершить серию сегодня. Это было непросто — нам противостояли очень достойные оппоненты.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить их за игру: против нас выступали отличные игроки и отличные тренеры.Теперь нам предстоит проанализировать свои действия, получить время на размышления и подготовку к следующему раунду», — приводит слова Радоньича официальный сайт Единой лиги.