Тренер «Уралмаша» Юдин — о серии с «Зенитом»: у меня нет претензий ни к одному из игроков

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин подвёл итоги поражения от «Зенита» (61:78) в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, после которого его команда завершила сезон.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
04 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
61 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Нэвелс - 12, Эллис - 10, Даглас - 10, Карданахишвили - 10, Герасимов - 8, Нэльсон - 5, Петенев - 2, Белянков - 2, Попов - 2, Писклов, Новиков, Далтон
Зенит: Фрейзер - 15, Мартюк - 12, Мун - 11, Роберсон - 9, Джузэнг - 9, Шаманич - 8, Жбанов - 5, Узинский - 3, Воронцевич - 3, Земский - 3, Щербенев, Емченко

«К сожалению, сезон для нас завершён. Я понимаю, что всегда хочется большего и лучшего, но на сегодняшний день это тот результат, который мы должны принять. Сейчас не будем анализировать прошедшую игру, но за всё то время, что я провёл в команде, у меня нет претензий ни к одному из игроков. Да, что-то получалось лучше, что-то — хуже, но я видел настоящую команду и сплочённый коллектив. Не могу никого упрекнуть в отсутствии желания или борьбы. Благодарен парням за самоотдачу и настрой, с которыми они провели ту часть сезона, когда я возглавил «Уралмаш». Отдельно хочу поблагодарить руководство. Я много слышал об их работе, но теперь увидел лично, насколько люди вовлечены в процесс — особенно наш президент.

Приехав сюда, я воочию убедился в том, как много здесь делается для клуба. Хотелось бы пожелать президенту здоровья и сил продолжать развивать «Уралмаш», делая его ещё лучше. И, конечно, спасибо болельщикам. На последних матчах в ДИВСе была просто великолепная атмосфера. Это именно то, ради чего мы играем и ради кого существует спорт — ради эмоций наших зрителей. Хотелось бы, чтобы в следующем году на трибунах было ещё больше людей, а поддержка становилась ещё мощнее. Уверен, команда станет сильнее и будет приносить вам гораздо больше положительных эмоций. Спасибо всем, кто поддерживал нас на протяжении этой серии и всего сезона», — приводит слова Юдина официальный сайт Единой лиги.

