Дёмин сравнил баскетбол в НБА со студенческим и европейским

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, как разбирает свои игры, и сравнил нагрузку в НБА со студенческим и европейским баскетболом.

«Стараюсь по максимуму. У нас есть люди, которые с этим помогают, специальные приложения, чтобы не смотреть всю игру, только моё время, отрезки. В этом сезоне отыграл 52 матча, честно говоря, не представляю, что такое отыграть полный сезон. Сложно смотреть баскетбол, когда он у тебя в жизни без остановки каждый день на таком уровне и объёме. Но это часть нашей работы. Со студенческим 100% не сравнится в плане нагрузки, весь сезон прошёл в 34 игры, если не ошибаюсь.

Это ещё при условии, что мы несколько игр в NSW провели, было несколько предсезонных. Поэтому в плане нагрузки сложно сравнить, а европейский — тем более. Когда играл за «Реал», у нас, дай бог, одна игра в неделю. А тут три-четыре игры в неделю, две из них будут друг за другом, и всё это может быть на разных концах страны», — сказал Дёмин в интервью на YouTube-канале First&Red.

