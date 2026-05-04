Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Емченко рассказал, за счёт чего «Зенит» выбил «Уралмаш» из плей-офф Единой лиги

Емченко рассказал, за счёт чего «Зенит» выбил «Уралмаш» из плей-офф Единой лиги
Комментарии

Защитник «Зенита» Владислав Емченко прокомментировал победу сине-бело-голубых в серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (3-1).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
04 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
61 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Нэвелс - 12, Эллис - 10, Даглас - 10, Карданахишвили - 10, Герасимов - 8, Нэльсон - 5, Петенев - 2, Белянков - 2, Попов - 2, Писклов, Новиков, Далтон
Зенит: Фрейзер - 15, Мартюк - 12, Мун - 11, Роберсон - 9, Джузэнг - 9, Шаманич - 8, Жбанов - 5, Узинский - 3, Воронцевич - 3, Земский - 3, Щербенев, Емченко

— Что стало решающим фактором для победы в серии с «Уралмашем»?
— Решающим фактором стало то, что мы не сбавляли темп: с первой секунды до последней навязывали свою игру. Потому что если брать две последние игры, вплоть до начала четвёртой четверти счёт был равный. «Уралмаш» — отличная команда, с ними нельзя расслабляться ни на секунду. Что мы и делали, а в четвёртой четверти довели дело до конца: плотная защита, двигали мяч в нападении. Придерживались плана, вырвались вперёд и выиграли, — сказал Емченко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер «Уралмаша» Юдин — о серии с «Зенитом»: у меня нет претензий ни к одному из игроков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android