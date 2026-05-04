Емченко рассказал, за счёт чего «Зенит» выбил «Уралмаш» из плей-офф Единой лиги

Защитник «Зенита» Владислав Емченко прокомментировал победу сине-бело-голубых в серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (3-1).

— Что стало решающим фактором для победы в серии с «Уралмашем»?

— Решающим фактором стало то, что мы не сбавляли темп: с первой секунды до последней навязывали свою игру. Потому что если брать две последние игры, вплоть до начала четвёртой четверти счёт был равный. «Уралмаш» — отличная команда, с ними нельзя расслабляться ни на секунду. Что мы и делали, а в четвёртой четверти довели дело до конца: плотная защита, двигали мяч в нападении. Придерживались плана, вырвались вперёд и выиграли, — сказал Емченко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.