Защитник «Зенита» Емченко высказался о предстоящей серии с УНИКСом

Защитник «Зенита» Владислав Емченко поделился ожиданиями от предстоящей серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

— Чего ждёте от серии с УНИКСом?

— Сейчас пока ещё не думали об этом. Сейчас хочется насладиться победой, отдохнуть. И, конечно, первый шаг на пути к нашей цели сделан, скажем так. Впереди интересная серия и сильный соперник, с которым мы играли в этом сезоне уже шесть раз. Так что подготовимся к матчу физически и ментально. И будем также стараться выиграть каждый момент, каждый матч и двигаться дальше, — сказал Емченко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.