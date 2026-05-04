Дёмин рассказал, что чувствует от представления России в НБА

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, что испытывает дополнительную ответственность из-за того, что представляет свою страну в НБА.

«Слово «ответственность» нравится больше, чем давление, некоторые спрашивают про него. Мне просто важно представлять историю своей страны, места, откуда я родом. Опять же, буква ё на джерси от этого идёт и с этой целью. Для меня это очень важно. Негативного влияния на меня это не производит. Хочется представлять место, откуда я родом, в хорошем свете, напомнить всем, что у нас до сих пор есть баскетбол и ещё больше будет», — сказал Дёмин в интервью на YouTube-канале First&Red.