Гендиректор «Зенита» Церковный высказался о серии с «Уралмашем»

Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный высказался о серии с «Уралмашем», которую петербургская команда выиграла со счётом 3-1 и вышла в полуфинал плей-офф Единой лиги.

«Серия получилась тяжёлой, как мы и ожидали. «Уралмаш» — соперник, с которым всегда сложно играть. Начали мы с поражения. Молодцы ребята, что взяли себя в руки и вернулись, выдав потом победную серию из трёх матчей. Было сложно, несмотря на то что разница в счёте в трёх матчах достаточно большая. Тем не менее это абсолютно не отражает ход игр. В каждой игре были тяжёлые моменты. Но самым тяжёлым, наверное, было преодолеть домашнее поражение. Мы начали дома с проигрыша в короткой серии всего до трёх побед. То есть каждая следующая ошибка могла стать роковой. Так что, думаю, мы этот момент пережили, и, надеюсь, в игровом тонусе будем в полуфинале», — приводит слова Церковного «Матч ТВ».