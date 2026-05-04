Гендиректор «Зенита» Церковный высказался о серии с «Уралмашем»

Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный высказался о серии с «Уралмашем», которую петербургская команда выиграла со счётом 3-1 и вышла в полуфинал плей-офф Единой лиги.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
04 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
61 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Нэвелс - 12, Эллис - 10, Даглас - 10, Карданахишвили - 10, Герасимов - 8, Нэльсон - 5, Петенев - 2, Белянков - 2, Попов - 2, Писклов, Новиков, Далтон
Зенит: Фрейзер - 15, Мартюк - 12, Мун - 11, Роберсон - 9, Джузэнг - 9, Шаманич - 8, Жбанов - 5, Узинский - 3, Воронцевич - 3, Земский - 3, Щербенев, Емченко

«Серия получилась тяжёлой, как мы и ожидали. «Уралмаш» — соперник, с которым всегда сложно играть. Начали мы с поражения. Молодцы ребята, что взяли себя в руки и вернулись, выдав потом победную серию из трёх матчей. Было сложно, несмотря на то что разница в счёте в трёх матчах достаточно большая. Тем не менее это абсолютно не отражает ход игр. В каждой игре были тяжёлые моменты. Но самым тяжёлым, наверное, было преодолеть домашнее поражение. Мы начали дома с проигрыша в короткой серии всего до трёх побед. То есть каждая следующая ошибка могла стать роковой. Так что, думаю, мы этот момент пережили, и, надеюсь, в игровом тонусе будем в полуфинале», — приводит слова Церковного «Матч ТВ».

