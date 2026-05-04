Гендиректор «Зенита» поделился ожиданиями от полуфинальной серии с УНИКСом

Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный заявил, что в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ петербургская команда намерена взять реванш у казанского УНИКСа за поражение в серии трёхлетней давности.

«Думаю, ожидается отличная полуфинальная серия. Игры с УНИКСом всегда привлекают большое внимание. Тем более в полуфинальной серии. У нас последняя полуфинальная серия с УНИКСом решалась только на последних секундах седьмой встречи (в 2023 году. — Прим. «Чемпионата»). И тогда, к сожалению, мы выигранную встречу проиграли. Надо вернуть сопернику должок, к чему и будем стремиться», — приводит слова Церковного «Матч ТВ».