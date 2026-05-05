Джейлен Браун назвал сезон-2025/2026 любимым в своей карьере

Американский форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун после вылета своей команды из первого раунда плей-офф НБА от «Филадельфии Сиксерс» заявил, что сезон-2025/2026 стал его любимым в карьере.

«Эта команда была особенной. Я так горжусь этой командой и тем, как мы играли. Жаль, что мы не доверяли этому стилю игры немного больше, но я понимаю, что плей-офф изменил нашу ротацию и наши планы. Но я так горжусь, и это был мой любимый год в моей баскетбольной карьере», — приводит слова Брауна Basket News.

В регулярном чемпионате 29-летний баскетболист набирал в среднем 28,7 очка, 6,9 подбора и 5,1 передачи за игру.