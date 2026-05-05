Дёмин высказался о своём первом сезоне в НБА

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился впечатлениями от дебютного сезона в НБА, который он досрочно завершил из-за травмы стопы.

«Не знаю, много всего, не хочется называть это плохим словом. Сезон незаконченный, травма, но я доволен. Не буду описывать одним словом, их найдётся больше. Хотелось закончить полный сезон без травм, но всё, что ни случается, всё к лучшему. Остаюсь позитивным, как и во весь сезон», — сказал Дёмин в интервью на YouTube-канале First&Red.

Напомним, травма подошвенной фасции у российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» появилась ещё во время преддрафтового процесса 2025 года и сопровождала игрока несколько месяцев.

