Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин ответил на вопрос, скучает ли он по Москве.

— Скучаешь по Москве?

— Скучаю, не был дома уже два года. Очень хочется приехать в этом, но пока непонятно, смогу или нет, но очень-очень хочется. Скучаю по родителям, хотя они приезжали, навещали меня, но хочется побыть дома. [У меня] много друзей, опять же, какие-то истории можно сделать, пока дома, — сказал Дёмин в интервью на YouTube-канале First&Red.

Напомним, Дёмин в дебютном сезоне НБА принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.