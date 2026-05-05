Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин ответил на вопрос, скучает ли он по Москве

Егор Дёмин ответил на вопрос, скучает ли он по Москве
Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин ответил на вопрос, скучает ли он по Москве.

— Скучаешь по Москве?
— Скучаю, не был дома уже два года. Очень хочется приехать в этом, но пока непонятно, смогу или нет, но очень-очень хочется. Скучаю по родителям, хотя они приезжали, навещали меня, но хочется побыть дома. [У меня] много друзей, опять же, какие-то истории можно сделать, пока дома, — сказал Дёмин в интервью на YouTube-канале First&Red.

Напомним, Дёмин в дебютном сезоне НБА принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.

