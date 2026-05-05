Дёмин рассказал, что его пугало в первом сезоне в НБА, упомянув Леброна и Карри

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мыслями о своём первом сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации и том, что его пугало в престижнейшей североамериканской лиге.

— Думаю, [после первого сезона] появилось осознание того, где нахожусь и зачем. Как это работает изнутри, в первом сезоне было сложно понять, как всё работает, очень много информации. Какие-то вещи, что пугали меня, оказались не такими страшными. Входя в новый сезон, второй для меня, буду выходить на площадку с большим осознанием и уверенностью.

— Можешь назвать вещи, которые тебя пугали?
— Думаю, больше в целом. Я рос, смотрел НБА, и как я сейчас буду играть со всеми этими ребятами, Леброном, Карри. Нервозно становилось моментами, я должен себя показать, конкуренция в команде. На самом деле, не всё так страшно. Сейчас понимаю, всё зависит от моей подготовки. Чем более подготовлен, тем более конкурентоспособен. Поэтому тут бояться нечего, только себя, свои решения, — сказал Дёмин в интервью на YouTube-канале First&Red.

Напомним, Дёмин в дебютном сезоне НБА принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.

