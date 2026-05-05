«Миннесота» сообщила, что Энтони Эдвардс готов принять участие в матче с «Сан-Антонио»
«Миннесота Тимбервулвз» на личной странице в социальной сети X объявила, что защитник клуба американец Энтони Эдвардс готов принять участие в первом матче серии против «Сан-Антонио Спёрс.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2026, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
1-я четверть
19 : 17
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Маклафлин, Вембаньяма, Харпер, Джонсон, Фокс, Касл, Корнет, Олиник, Бийомбо, Пламли, Васселл, Шампани, Барнс, Уотерс III
Миннесота Тимбервулвз: Шеннон, Макдэниелс, Филлипс, Эдвардс, Инглс, Хиланд, Конли, Рид, Андерсон, Беранже, Кларк, Гобер, Рэндл

Эдвардс пропустил две последние игры из-за травмы левого колена и ушиба кости. Ранее он получил разрешение на участие в баскетбольных тренировках. Напомним, первый матч серии 1/4 финала плей-офф между «Миннесотой» и «Сан-Антонио» состоится 5 мая, начало — в 4:30 мск.

Эдвардс получил повреждение в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Денвер Наггетс» (112:96). Напомним, «Миннесота» выиграла серию у «Денвера» со счётом 4-2 и вышла в следующий раунд турнира.

