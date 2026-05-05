Лишь один игрок был моложе Каннингема, когда оформил 30+ очков и 10+ передач в 7 играх НБА

Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем установил достижение в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба престижнейшей североамериканской лиги в социальной сети Х.

По информации источника, Каннингем стал вторым самым молодым игроком в истории плей-офф НБА, набравшим 30+ очков и 10+ результативных передач в семи матчах. На момент достижения ему 24 года. Первым в данном рейтинге является словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич.

Напомним, по итогам семиматчевого противостояния «Детройт» одолел «Орландо Мэджик» (4-3) и вышел во второй раунд плей-офф НБА.