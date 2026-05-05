Нью-Йорк Никс — Филадельфия Сиксерс, результат матча 5 мая 2026, счет 137:98, плей-офф НБА 2025-2026

«Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» с разницей в 39 очков и повёл в серии
Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев паркета со счётом 137:98. Счёт в серии — 1-0.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
137 : 98
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Брансон - 35, Ануноби - 18, Бриджес - 17, Таунс - 17, Макбрайд - 8, Харт - 8, Колек - 8, Альварадо - 5, Диавара - 5, Хукпорти - 5, Дадье - 4, Шамет - 3, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Сохан
Филадельфия Сиксерс: Джордж - 17, Эмбиид - 14, Макси - 13, Убре - 12, Эджкомб - 12, Эдвардс - 8, Барлоу - 7, Граймс - 5, Терри - 3, Уокер - 2, Драммонд, Лоури, Уотфорд, Брум, Бона

В составе «Нью-Йорка» защитник команды Джейлен Брансон набрал наибольшее количество очков — 35. Также в его активе один подбор и три передачи.

Лучшую результативность в «Филадельфии» показал форвард Пол Джордж — 17 очков, три подбора и три передачи.

Следующий матч между командами состоится 7 мая на этой же арене.

В первом раунде плей-офф «Нью-Йорк» прошёл «Атланту Хоукс» со счётом в серии 4-2. «Филадельфия» прошла «Бостон Селтикс» со счётом в серии 4-3.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

Плей-офф НБА — 2026. Второй раунд. LIVE!
