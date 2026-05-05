Сан-Антонио Спёрс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 5 мая 2026, счет 102:104, плей-офф НБА 2025-2026

«Сан-Антонио» уступил «Миннесоте». Вембаньяма установил рекорд НБА и оформил трипл-дабл
Утром 5 мая завершился первый матч 1/4 финала НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 104:102. Счёт в серии 1-0 в пользу «Миннесоты Тимбервулвз».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2026, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
102 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 18, Касл - 17, Шампани - 17, Васселл - 14, Вембаньяма - 11, Джонсон - 11, Фокс - 10, Корнет - 2, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 21, Эдвардс - 18, Шеннон - 16, Макдэниелс - 16, Конли - 12, Рид - 12, Гобер - 7, Кларк - 2, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже

В составе хозяев наибольшей результативностью отметился защитник Дилан Харпер, в его активе 18 очков. Его партнёр по команде центровой Виктор Вембаньяма оформил трипл-дабл: 11 очков, 15 подборов и 12 блок-шотов. Также на его счету пять передач. Кроме того, Вембаньяма установил новый рекорд по блок-шотам в одном матче.

Наивысшую результативность у гостей продемонстрировал форвард Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл — 21 очко, 10 подборов и две передачи.

Следующий матч между командами состоится 7 мая на этой же арене.

В первом раунде плей-офф «Сан-Антонио» прошёл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом в серии 4-1. «Миннесота» одолела ««Денвер Наггетс» со счётом в серии 4-2.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

