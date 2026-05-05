Виктор Вембаньяма побил рекорд плей-офф НБА по блок-шотам, державшийся более 40 лет

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма переписал историю плей-офф НБА, установив новый рекорд по блок-шотам в одном матче — 12.

Рекорд был установлен в первом матче 1/4 финала плей-офф НБА, в котором «Сан-Антонио» на своей площадке встречается с «Миннесотой Тимбервулвз». К концовке четвёртой четверти «Спёрс» уступают со счётом 86:95.

Вембаньяма превзошёл сразу нескольких легенд лиги — по 10 блок-шотов в одном матче плей-офф ранее делали Эндрю Байнум (в 2012 году), Хаким Оладжьювон (1990) и Марк Итон (1985). Французский центровой уже сейчас единолично возглавляет исторический список и может ещё улучшить свой показатель до финальной сирены.

