Хапоэль Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Вембаньяма — первый игрок в истории плей-офф НБА, оформивший трипл-дабл без 10+ передач

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал первым игроком в истории плей-офф НБА, оформившим трипл-дабл без 10 и более результативных передач.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2026, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
102 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 18, Касл - 17, Шампани - 17, Васселл - 14, Вембаньяма - 11, Джонсон - 11, Фокс - 10, Корнет - 2, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 21, Эдвардс - 18, Шеннон - 16, Макдэниелс - 16, Конли - 12, Рид - 12, Гобер - 7, Кларк - 2, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже

Данное достижение было установлено в первом матче 1/4 финала плей-офф НБА, в котором «Сан-Антонио» на своей площадке сыграл с «Миннесотой Тимбервулвз» (102:104). После матча была зафиксирована следующая статистика игрока — 11 очков, 15 подборов и пять передач.

Примечательно, что в данной игре Вембаньяма установил и другой новый рекорд — по блок-шотам в одной игре: 12. Этот рекорд держался более сорока лет.

Счёт в серии — 1:0 в пользу «Миннесоты». Следующий матч между командами состоится 7 мая на этой же арене.

Мощный разгром от «Нью-Йорка» и невероятный рекорд Вембаньямы. Плей-офф НБА — LIVE
