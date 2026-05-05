Вембаньяма — первый игрок в истории плей-офф НБА, оформивший трипл-дабл без 10+ передач

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал первым игроком в истории плей-офф НБА, оформившим трипл-дабл без 10 и более результативных передач.

Данное достижение было установлено в первом матче 1/4 финала плей-офф НБА, в котором «Сан-Антонио» на своей площадке сыграл с «Миннесотой Тимбервулвз» (102:104). После матча была зафиксирована следующая статистика игрока — 11 очков, 15 подборов и пять передач.

Примечательно, что в данной игре Вембаньяма установил и другой новый рекорд — по блок-шотам в одной игре: 12. Этот рекорд держался более сорока лет.

Счёт в серии — 1:0 в пользу «Миннесоты». Следующий матч между командами состоится 7 мая на этой же арене.