Дёмин рассказал, какое у него было задание на протяжении всего сезона в «Бруклин Нетс»

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал была ли в команде церемония посвящения новичков, а также какие задачи он выполнял на протяжении всего сезона.

— Мы знаем о встрече новичков в НБА, засыпанные попкорном машины и прочее. У тебя был обряд посвящения, можно о нём говорить?

— Можно, меня несколько раз спрашивали, но особого ответа нет. У нас — самая молодая команда в лиге, нет никого старше 30, поэтому с этим полегче. Плюс в этом году [новичков] было пять, пока со всеми разберёшься — пройдёт полсезона, поэтому никто не парился сильно.

Машин как таковых не было ни у кого. Я только сейчас разобрался с машиной, думал, что в Нью-Йорке будет не нужна и здесь невозможно водить. Были задания, которые делали на протяжении сезона. У меня была задача приносить игральные карты на каждый перелёт. Кто-то еду приносил каждый перелёт, я легко отделался, — сказал Дёмин в интервью на YouTube-канале First&Red.

Напомним, Дёмин в дебютном сезоне НБА принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.