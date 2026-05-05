Дёмин сообщил, что является самой сложной частью его жизни

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, какие трудности доставляет ему логистика перед матчами, а также про проблемы со сном после игр.

— Перелёты и отели — самая сложная часть твоей жизни?
— 100% Моё самое нелюбимое занятие и самое утомительное.

— Чем ты занимаешься в самолёте?
— В начале сезона всё время спал. Я легко сплю где-либо, поэтому постоянно спал. В какой-то момент понял, что мне от этого не лучше, сбивается режим, [хотя] уже с самими перелётами нет никакого режима… Вторую половину сезона старался не спать вообще, смотрел фильмы, ел.

— Разговаривал с футболистами и хоккеистами, у многих проблема, что не могут уснуть после игры.
— Есть такой момент. Особенно на домашних матчах, когда сразу после игры приезжаешь домой… Ни поесть не получается, ни поспать. Телу и голове нужно дать время, чтобы остыть. Для меня это была новая история, — сказал Дёмин в интервью на YouTube-канале First&Red.

Напомним, Дёмин в дебютном сезоне НБА принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.

